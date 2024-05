Mercato dilettanti. Magi dice sì al Montecchio-Gallo. Il portiere Adebiyi verso Lunano

Giuseppe Magi Classe ’71 e una lunga e brillante carriera alle spalle (ha allenato anche in serie C) è il nuovo allenatore della K Sport Montecchio-Gallo. "Beppe" così chiamato sostituisce Simone Lilli che è andato a Urbania, la quale hanno lasciato libero il centrocampista Elias Marengo. Il Pesaro Calcio ha rinnovato l’accordo con Andrea Pentucci che ha guidato per il secondo anno il club di Prima categoria all’ottava posizione centrando in pieno l’obiettivo di inizio stagione. La società fa sapere di essere "già al lavoro per programmare la nuova stagione ed è lieta di ripartire da mister Pentucci al quale fa un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione". Dopo 5 anni l’Asd Cuccurano e mister Marco Magini hanno deciso di interrompere il rapporto. "La società ringrazia Magini per il grandissimo percorso e soprattutto – spiega il diesse Alessandro Mei – per i rapporti umani che è riuscito ad instaurare, che rimarranno per sempre". Dal Valfoglia arriva la notizia che il portiere Jammin Adebiyi (foto) classe 2000 potrebbe andare al Lunano per sostituire il partente Gallinetta. La Pergolese ha puntato gli occhi su Giovanni Barattini (cl’98) attaccante nell’ultima stagione alla K Sport Montecchio Gallo, Barattini andrebbe a sostituire Luca Fraternali che piace assai al neo mister della Fermignanese Simone Pazzaglia. Il San Costanzo (Prima categoria) del presidente Fabio Pagnetti ha confermato il trainer Enrico Pistarelli. Si sono divise invece le strade dopo 3 stagioni tra l’Atletico Luceoli Cantiano e mister Enrico Fiorucci.

Amedeo Pisciolini