Mercato dilettanti: Terrazzi passa al Valdichiana, per Ceramelli nuova avventura a Bibbiena. Colpo Subbiano: arriva Giustini. Santini e il Cortona trovano l’intesa

La fumata bianca è arrivata nella serata di ieri per una maxi operazione di mercato che coinvolge tre formazioni del torneo di Promozione. La Sansovino dopo essersi assicurata due difensori come Bruschi (2001, dal Foiano) e l’under Calosci dall’Aquila Montevarchi, ha lasciato partire il centrale Giustini. Un difensore con il vizietto del gol che ha trovato subito sistemazione. Giustini infatti è stato annunicato poche ore fa dal Subbiano di Luca Giusti che porta esperienza (e forse anche gol) tra le poprie fila. Ma non è l’unico movimento in entrata del Subbiano che dopo una ottima partenza adesso è sceso a ridosso della zona rossa. Dal Montagnano ecco Niccolò Galeotti, altro difensore. Entrambi potranno debuttare già domani contro la Chiantigiana in casa, nell’anticipo previsto alle 14.30. Chi invece lascia Subbiano dopo pochi mesi è l’attaccante Gabriele Berti, arrivato dall’Alberoro insieme a Giusti, e adesso in cerca di sistemazione.

Ufficiale l’arrivo di Michele Terrazzi al Valdichiana dopo l’esperienza con il Capolona Quarata da cui parte Rubechini con destinazione Tegoleto. Restando in Valdichiana il Cortona Camucia ha scelto il nuovo allenatore. Si tratta di Santini che aveva iniziato la stagione a Lucignano, società a cui aveva presentato le proprie dimissioni lo scorso 31 ottobre. Praticamente un mese di pausa e poi, grazie alla nuova norma che riguarda gli allenatori esonerati prima del 20 novembre, ecco la chiamata del Cortona Camucia che aveva registrato l’addio a sua volta di Occhiolini. Domenica l’esordio in panchina in casa del Capolona Quarata, formazione al secondo posto in classifica, con un punto di ritardo sulla capolista San Quirico. Il Pestello nel frattempo si assicura un nuovo attaccante: si tratta del classe 2002. Scorrono i titoli di coda tra il Badia a Roti e l’allenatore Alessandro Angeli che ha deciso di rassegnare le dimissioni.