Mercato, doppio colpo per il presidente Marsili. L’ Urbino pensa a Paniconi. GabicceGradara: Mercurio e Maciel

Ultimi giorni di mercato (la finestra chiederà il 30 settembre) per le società dilettantistiche e ultime possibilità (per adesso) di ingaggiare nuovi calciatori per rinforzarsi nei rispettivi campionati. Ieri intanto il Gabicce Gradara (Promozione) ha comunicato di aver tesserato due difensori. Si tratta di Paolino Mercurio, classe 1988, 1,81 di altezza. Un colpo grosso per le qualità tecniche del giocatore (nella foto con il presidente del Gabicce Gradara Marsili) che vanta una lunga esperienza in tutte le categorie: una presenza in B con il Crotone, 56 in serie C, 35 in D con numerosi club tra cui il Porto Sant’Elpidio, poi Eccellenza (Montefano, Ancona e Tolentino) e Promozione (Ancona e da ultimo l’Aurora Treia, ambizioso club di Promozione Marche girone B allenato da Giovanni Cornacchini in cui ha militato in questo scorcio di stagione).

L’altro volto nuovo è Jonathan Guilhherme Altoe Maciel, classe 1988, difensore centrale di 1,84, di origine brasiliana e con passaporto italiano. Ha militato in gioventù nel Vasco de Gama, esperienze in Oman, nel campionato maltese, poi nell’Eccellenza italiana in Veneto (Sambonifacese, San Donà i club più conosciuti), poi il ritorno in Brasile. Altoè è stato in panchina nelle due ultime giornate. Con queste due pedine il club ha allungato la rosa rendendola più competitiva per un campionato da protagonista. L’Urbino (Eccellenza) sta invece valutando il centrale Jacopo Paniconi, classe 2002 ex Colli, Chiesanuova e Monturano. La Portuali Dorica (Eccellenza) è vicinissima all’esterno sinistro di difesa Filippo Tavoni, classe 2004 ex Serie D, L’Aquila e Fidelis Andria nell’ultima stagione, cresciuto tra giovanili doriche e Fermana.

am. pi.