MERCATO E ALTRO. Lorenzo Peli verso il ritorno

Ancora movimenti di mercato per l’attacco del Pontedera. All’arrivo, lunedì, di Simone Ganz seguirà in queste ore la partenza di Daniel Fossati, destinato al Sestri Levante. Per rimpiazzarlo il direttore sportivo Moreno Zocchi sembra vicino a perfezionare il ritorno di Lorenzo Peli, già granata a gennaio scorso e ora all’Ancona (ma è finito fuori rosa) ma di proprietà dell’Atalanta. Intanto ieri sono stati sorteggiati i 6 gironi della 74a edizione della Viareggio Cup alla quale partecipa anche il Pontedera con la Primavera 4 allenata da Sandy Iannella. Ventiquattro le squadre al via il 12 febbraio (la kermesse si concluderà il 26 febbraio) suddivise in 6 gironi da quattro e con i baby granata inseriti nel girone 3 insieme a tre dei 15 club stranieri: gli ungheresi della Honved, i brasiliani dell’Ibrachina e i nigeriani dell’Alex Transfiguration, una delle sei compagini africane presenti.

S.L.