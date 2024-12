Mercato e risultati. Il Vernio cambia coach e Mezzana saluta l’attaccante Mugnaini. In Terza La Briglia ko

Per le formazioni pratesi, è tempo di ricaricare le batterie in quanto il ritorno in campo avverrà ormai nei primi giorni del 2025. C’è tempo per riposarsi, per iniziare pian piano a pianificare i prossimi impegni. Non mancano tuttavia ulteriori novità a livello di mercato, con altre che potrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Iniziando ad esempio dalla Seconda Categoria: Salvatore Coschignano non è più l’allenatore del Vernio. L’ormai ex-tecnico rossoblù si è infatti dimesso nei giorni scorsi e la società sta lavorando per individuare al più presto il suo successore che avrà il compito di risalire la china e lasciare l’attuale ultimo posto nella classifica del girone C (anche se la vittoria rocambolesca contro il Chiesanuova può rappresentare un trampolino da sfruttare per rilanciarsi). Il Mezzana è pronto a salutare l’attaccante Andrea Mugnaini, che scenderà in Terza Categoria (girone pistoiese) per unirsi allo Sporting Casini.

Proprio la Terza Categoria, ma il campionato del girone di Prato, ha lasciato in dote l’ultimo posticipo dell’anno, chiusosi peraltro pochi giorni fa. E ha registrato l’ennesima sconfitta de La Briglia: a Calenzano, il Firenze Nord si è imposto con un 6-1 di stampo tennistico, relegando i vaianesi (che solo la scorsa primavera sfioravano sia la promozione in Seconda Categoria che il successo in Coppa Faggi) sempre più in ultima posizione. C’è quindi la classifica aggiornata, con il Firenze Nord che sale a metà graduatoria in attesa di recuperare il prossimo 8 gennaio la gara con La Libertà Viaccia non disputata a causa della tragedia di Calenzano (con gli uomini di mister Sensi che a loro volta potrebbero avvicinarsi alla zona playoff, vincendo). Per ogni squadra, ad ogni modo, l’obiettivo resta quello di ripartire con il piede giusto.

Giovanni Fiorentino