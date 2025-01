Mercato. E’ stato ingaggiato il difensore Luca Ercolani

E’ in continuo movimento il mercato della Pianese. Il club bianconero ha ufficializzato nelle scorse ore, l’arrivo di Luca Ercolani (nella foto). Il difensore, classe 1999, formatosi nelle giovanili del Manchester United, ha giocato la prima parte di stagione al Foggia, squadra dalla quale si è trasferito a titolo definitivo. In precedenza, il centrale originario di Ravenna, ha vestito le casacche di Carpi, Catania, Fidelis Andria e Alessandria. Ercolani ha scelto il numero 13 ed è già arruolabile per la trasferta di oggi contro il Campobasso. "Sono entusiasta di vestire la maglia della Pianese – le sue prime parole –: so di trovare una società molto organizzata, chiunque me ne ha parlato bene, una situazione ideale. Sono a disposizione del mister che mi è sembrato in gamba e molto ambizioso. Il mio obiettivo è dare una mano affinché la squadra possa proseguire il suo cammino e cercare di fare più punti possibile". Intanto, sul fronte uscite, Boccadamo è ormai un giocatore dell’Entella: del trasferimento manca soltanto l’ufficialità. Un altro bianconero che ha suscitato grandi interessi è Mignani (forte il pressing dell’Arezzo).