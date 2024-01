Mercato Eccellenza. Il Lazzate si rinforza. Pedrabissi in avanti

Con l’infortunio importante di Axel Caldirola, la ricerca di un’altra punta da affiancare a Francesco Giangaspero era diventata un’urgenza. L’Ardor Lazzate ha aspettato fino alla fine ma il nome buono è arrivato. Indosserà nel girone di ritorno la casacca gialloblù Thomas Pedrabissi, seconda punta di scuola Cesena che nel girone di andata ha segnato quattro reti con la maglia della Solbiatese che lo aveva prelevato la scorsa estate dall’Oltrepò (10 gol). La sua migliore stagione Pedrabissi la gioca proprio alla Sestese (21 reti nel campionato 2021/22 di Eccellenza), è stato anche in serie D con Chieri (3 gol nel 20/21) e Verbania (5 gol nella stagione interrotta dal Covid), prima ancora Sorrento e Borgosesia (6 reti nel 2018/19), Varese e Pergolettese. Di meglio l’Ardor non poteva pescare in un mercato, quello di riparazione, dove fare colpi di spessore non è mai semplice. L’obiettivo di mister Fedele è quello di risalire la china ed entrare in pianta stabile nella zona playoff, missione tutt’altro che impossibile per una squadra che nel girone di andata ha sempre dato l’impressione di avere ampi margini di miglioramento.

Peccato per l’eliminazione in Coppa Italia in semifinale proprio per mano della Solbiatese che domenica pomeriggio alle 15 a Seregno allo stadio Ferruccio si contenderà il trofeo con il Ciliverghe.

Ro.San.