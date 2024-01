Mercato. Gli ultimi colpi di Nuova Foiano e Terranuova

Se la Robur, nel girone di andata, ha preso il largo verso la Serie D, dietro i bianconeri, la lotta play off è bella agguerrita, con Signa, Castiglionese, Scandicci Terranuova Traiana, Nuova Foiano, Colligiana, Sinalunghese, Mazzola e Baldaccio Bruni raggruppate in sette-otto punti. E proprio La Nuova Foiano e il Terranuova Traiana hanno chiuso le ultime trattative, per rafforzare i propri organici, con lo scopo di arrivare il più in alto possibile. Il Foiano ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista Alessio Morasca, che nella prima parte di stagione ha vestito la maglia dell’Asta, collezionando 15 presenze (il club arancioblu potrebbe anche decidere di intervenire sul mercato per colmare la casella vuota). Il Terranuova Traiana, che tra l’altro il prossimo 7 febbraio si giocherà la finale di Coppa Italia con lo Sporting Cecina, per poter accedere alla fase nazionale della competizione (in palio l’accesso alla Serie D), ha invece annunciato l’arrivo a titolo temporaneo in biancorosso di Gabriele Desiderio, centrocampista classe 2004, residente a Terranuova, che ne girone di andata ha giocato nell’Arno Castiglioni Laterina".