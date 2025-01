Mercato. Haoudi alla Spal,. Visani dal Forlì al Carpi

Haoudi alla Spal, Visani dalla serie D alla C, dal Forlì al Carpi. È un mercato che non è partito a razzo, ma nemmeno a passo di tartaruga quello destinato a far parlare di sè fino al prossimo mese. Nella giornata di ieri la Spal ha annunciato l’ingaggio a titolo definitivo dal Frosinone del centrocampista di origine marocchina Hamza Haoudi, con un passato in serie B tra Livorno e Frosinone e esperienze in C con la Turris e la Pro Vercelli. Il Carpi per potenziare la difesa ha pescato in Romagna. Il club emiliano, infatti, ha ingaggiato il terzino mancino Raffaele Visani dal Forlì. Visani completa il percorso di formazione nei settori giovanili di Sassuolo, Bologna e Ternana, società con la quale fa il suo esordio nel campionato di Primavera 2. Dopo aver completato il percorso in Primavera 2 con la casacca del Cesena, si trasferisce nel Forlì. Per lui un contratto fino a giugno 2027.