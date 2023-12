Mercato. I biancorossi puntano a puntellare la difesa

Un paio di difensori e un regista. In prima battuta. Il Rimini pensa al mercato e fissa gli obiettivi aspettando il mese di gennaio quando alle trattative potranno seguire gli affari veri e propri. Non è difficile immaginare che i biancorossi, ormai da settimane, stiano sondando il mercato dei difensori per riassettare un reparto che nel girone d’andata ha fatto i salti mortali per mettersi in sesto. Non senza sacrifici da parte di qualcuno. Evidente la mancanza di terzini a disposizione di mister Troise. Facile pensare che la dirigenza riminese stia valutando la cessione di Allievi, fuori lista da inizio stagione, anche se del difensore oggettivamente ce ne sarebbe stato bisogno in alcune circostanze. Attualmente, a causa dell’infortunio al ginocchio, è fuori lista anche Tofanari che, però, è vicino al rientro che potrebbe avvenire già dopo la sosta natalizia. E anche qui ci sarà da riflettere.