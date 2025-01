Mercato. Il Messina corteggia Semeraro, il Catania per ora frena su Garetto

Ultimi giorni di mercato e trattative roventi. Al Rimini all’appello, dopo gli arrivi di Gagliano e Conti, manca un difensore centrale. Ma è chiaro che, per far posto agli ultimi arrivati, rendendo più snella la lista, occorre pensare anche a qualche cessione. Che Marco Garetto sia un giocatore sulla bocca di molti in questo mercato invernale non è una novità. Ma il Rimini ha deciso in maniera categorica di non privarsene. Almeno per ora. Così, i biancorossi hanno rimandato il mittente i corteggiamenti del Catania. Il club siciliano era quello più deciso sul giocatore e pare che sia pronto a tornare all’attacco una volta concluso il campionato. È chiaro che allora il Rimini potrà valutare altre opportunità prima di privarsi di un giocatore giovane e di valore per la categoria.

Detto di Garetto, in molti danno con la valigia già pronta Francesco Semeraro. In questa stagione, a differenza della scorsa, il mancino pugliese ha trovato meno spazio nelle rotazioni di Buscè con Falbo che si è preso quasi sempre la scena. Di questo, evidentemente se ne è accorto anche il Messina che da qualche giorno è sceso in campo per avere il giocatore. E sembra essere il primo sulla lista del direttore sportivo dei siciliani Domenico Roma. Il Rimini, allora, potrebbe decidere per una cessione considerando che su quella fascia, proprio come successo mercoledì in Coppa Italia a Trapani, sembra correrci abbastanza comodamente anche Longobardi.

Potrebbe presto salutare la compagnia anche Alessandro Lombardi. Pure il centrocampista sin qui non ha trovato troppi minuti in campo. E come successo la scorsa stagione (destinazione Pontedera) potrebbe decidere di raggiungere altri lidi per provare a essere protagonista. Tutto questo per fare posto a un difensore centrale, quel giocatore che ancora resta sulla lista top secret del direttore tecnico del Rimini, Antonio Di Battista. Un’operazione da concludere in pochi giorni per consegnare a mister Buscè maggiori alternative in difesa.

In questo mercato invernale potrebbero lasciare il biancorosso anche l’attaccante riminese Diego Accursi (cresciuto nel settore giovanile non rientra nella lista dei 23) e l’esterno bulgaro Kristijan Dobrev che in Piazzale del Popolo non sembra aver trovato il proprio habitat naturale alla sua prima stagione italiana.