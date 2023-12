Mercato. Il Montegranaro interessato alla punta Minnozzi

Matteo Minnozzi, attaccante della Maceratese, non è sul mercato tuttavia sul giocatore è molto vigile il Montegranaro e non solo. Il Fano si è assicurato il centrocampista Alessandro Giuli di San Severino, classe 2005, che in questa stagione ha indossato la maglia del Ponte San Pietro in serie D e in passato ha vestito la casacca del Tolentino. La sensazione è che stiano diminuendo le possibilità che Petrisor Voinea possa tornare in Italia, il giocatore si era trasferito in Arabia assieme a Paolo Passarini, attuale allenatore del Matelica. Sul giocatore comunque insistono Trodica e Aurora Treia. L’Alessandria ha esonerato l’allenatore Sergio Pirozzi, che aveva iniziato la stagione nell’Atletico Ascoli.