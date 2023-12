Mercato. Il Trodica sta facendo un pensiero su Voinea

Si è accasato al Rieti il centrocampista Boubacar Diarra che nei giorni scorsi era stato contattato dalla Maceratese, il giocatore ha risolto il legame con l’Atletico Ascoli e ha firmato per il Rieti, formazione dell’Eccellenza laziale. Non è affatto da escludere che l’attaccante Petrisor Voinea possa tornare in Italia e indossare la maglia Trodica, il giocatore lo scorso anno era stato uno dei protagonisti della bella stagione dell’Aurora Treia dove era stato allenato da Paolo Passarini. Poi entrambi si sono trasferiti nel campionato arabo: nelle settimane scorse Passarini è stato ingaggiato dal Matelica che nel campionato di Promozione sta recitando un ruolo da protagonista.

Il Montegiorgio è deciso a risalire la classifica di Eccellenza e la società è particolarmente attiva sul mercato. Innanzitutto ha messo nel mirino l’attaccante Leonardo Zira che ha iniziato la stagione nelle fila dell’Azzurra Colli, il giocatore in passato ha indossato le casacche anche di Sangiustese e Porto Sant’Elpidio. Non solo, la società sta monitorando la situazione di Davide Mazzieri, il centrocampista si è svincolato dal Tolentino. L’esperto difensore centrale Rinaldo Lispi è di nuovo sul mercato e non è affatto da escludere che possa essere preso dal Camerino.