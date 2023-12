MERCATO. Kozak verso l’estero. Zona e Poggesi in uscita

La prossima settimana sarà importante per capire come potrà evolvere la trattativa tra Reggiana e Arezzo per Emiliano Pattarello. Il club amaranto considera l’esterno fondamentale nel progetto e non vorrebbe privarsene tanto che sta trattando il prolungamento fino al 2026. Per quanto riguarda le altre operazioni Giovannini e Cutolo lavorano sia in entrata che in uscita. In partenza c’è sicuramente Kozak (ha richieste all’estero, ma anche in Lega Pro), ma potrebbero lasciare l’amaranto anche Zona e Poggesi che hanno avuto pochissimo spazio nel girone d’andata. Da monitorare anche la situazione che riguarda Borra: il portiere dovrà decidere se fare il secondo fino al termine della stagione o chiedere di essere ceduto. In entrata la priorità è un centravanti, ma anche un terzino considerato che Coccia che avrà ancora per un pò.