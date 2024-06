Mercato. La Maceratese sta corteggiando il portiere Testa

La Maceratese ha messo nel mirino il portiere Andrea Testa, quest’anno alla Civitanovese, e questo significa che Federico Gagliardini non rientra nei programmi. Piace ai biancorossi anche Matteo Bucosse, numero uno ex Tolentino. La Maceratese vuole ripartire con Matteo Sensi al centro della difesa, le parti hanno iniziato a gettare le basi percjhé il giocatore continui a indossare la casacca biancorossa. Si chiude il rapporto tra il Monturano e il diesse Giulio Spadoni al termine di un’annata soddisfacente in quanto la squadra ha centrato una salvezza di assoluto valore. Il portiere Samuele Isidori interessa il Trodica, il difensore William Bordi non farà più parte del Casette Verdini. Il trequartista Alex Buonaventura, in passato alla Civitanovese, vestirà ancora la casacca dell’Osimana. Si separano le strade tra l’Aurora Treia e il portiere Fabio Cartechini. Il Monticelli ha annunciato di avere tesserato l’attaccante Daniele Filiaggi, lo scorso anno all’Azzurra Colli, per il quale si tratta di un ritorno. L’allenatore Nico Mariani, ex Montefano, sarà il nuovo allenatore dell’Urbino, si attende l’ufficializzazione dopo che la firma con il presidente Lucarini e il dg Santi è arrivata ieri pomeriggio.