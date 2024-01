Mercato, l’Arezzo batte due colpi. Arrivano Catanese e Corsinelli

di Luca Amorosi

Dopo la conferenza stampa di mercoledì in cui i direttori amaranto Giovannini e Cutolo hanno spiegato con dovizia di particolari le mosse già fatte o da fare nell’arco di questa finestra di calciomercato invernale, c’era attesa nella giornata di ieri per capire se si sarebbe passati subito dalle parole ai fatti. E i botti, per certi versi anche inattesi, non sono certo mancati: il più roboante è quello legato a Emiliano Pattarello, che ha firmato già ieri l’accordo per il prolungamento del contratto che lo legherà al Cavallino fino al 30 giugno 2027. Ciò significa che l’attaccante classe 1999 resta ad ed è ormai un punto fermo del progetto tecnico dell’ per il prossimo futuro. "Ringrazio il presidente, la società, i direttori e i miei agenti. Sono contentissimo e onorato di stare qui e continuare questo progetto insieme", ha detto il giocatore. Presente al momento della firma, e non poteva essere altrimenti, anche il presidente Manzo, soddisfatto del buon esito dell’operazione: "Sono venuto ad proprio per suggellare un momento per noi molto importante. Pattarello è un top player che così nessuno ci potrà toccare per i prossimi anni. Ora cercheremo di fare una scalata insieme e di arrivare più in alto possibile".

Benzina sul fuoco dell’entusiasmo per la piazza amaranto, che temeva di poter perdere a gennaio il suo giocatore più talentuoso, insidiato dalle lusinghe della B. La notizia della permanenza dell’esterno d’attacco non deve però mettere in secondo piano quello che può essere davvero un colpaccio di mercato, vale a dire l’arrivo del centrocampista Giovanni Catanese dal Pontedera.

Giovannini aveva gettato acqua sul fuoco mercoledì, invece a quanto pare la trattativa era già ben avviata: già oggi arriverà l’ufficialità dell’acquisto del classe 1993, già a segno sei volte in questa stagione. Per Indiani, insomma, un centrocampista con il vizio del gol che forse in rosa mancava. Catanese firmerà un contratto di due anni e mezzo. Attesa per oggi l’ufficialità di Francesco Corsinelli: la trattativa si era interrotta solo perché il Gubbio, mercoledì, ha recuperato la partita con la Recanatese. Il terzino, nella bella vittoria contro i marchigiani, ha giocato tutta la partita, uscendo solo nel recupero, ma questo non ha cambiato le cose. Giovannini e Cutolo, insomma, hanno battuto tre colpi importanti per confermare un progetto societario ambizioso e rinforzare la rosa. Ora dovrà essere individuato l’attaccante da integrare nel reparto offensivo di Indiani. In questo senso è sfumata la trattativa per Forte: il Sestri Levante non vuole cederlo a stagione in corso.

L’ punterà quindi an trovare un preaccordo col giocatore da febbraio, visto che il giocatore andrà in scadenza a giugno. Anche la pista che porta a Pinzauti pare essersi raffreddata: troppa la concorrenza per la punta in uscita dal Lecco. L’ virerà quindi su altri profili. Ieri, infine, è stato concluso anche un movimento in uscita, ovvero la cessione in prestito di Samuele Zona al Messina, nel girone C. Almeno per il momento, quindi, termina l’avventura del terzino sinistro romano in amaranto, dopo una prima parte di stagione dove ha raccolto appena 14 minuti in campionato, subentrando a Sassari contro la Torres lo scorso 10 dicembre, e un tempo in coppa contro la Lucchese al Comunale a inizio ottobre.