Mercato. L’ex biancorosso D’Ercole vicino al Mosciano. Alla Sangiustese piace Brunet della Civitanovese

C’è il Mosciano in forte pressing sul fantasista Ferdinando D’Ercole arrivato nel dicembre 2022 alla Maceratese dove è rimasto nella stagione andata in archivio. Il giocatore potrebbe così tornare in Abruzzo. Mancano ancora le ufficialità: ma Luigi Giandomenico è sempre più vicino alla panchina della Sangiustese e non è un caso che in casa rossoblù si stia pensando alla squadra chiedendo informazioni sui giocatori. C’è un calciatore che fa gola al club sangiustese, si tratta di Davide Brunet tra i protagonisti della stagione alla Civitanovese. Radio mercato dà per imminente l’annuncio di Stefano Magi, ex tecnico della Maceratese, alla guida della K Sport Montecchio Gallo. Anche Eddy Mengo è sempre più vicino alla panchina del Montegranaro. Il Monturano, dopo la salvezza conquistata a Jesi, dovrebbe ripartire dalla conferma di Stefano Cuccù alla guida tecnica, la società ha già salutato il capitano Enrico Finucci che ha deciso di scendere di categoria. L’esperto difensore ha infatti accettato la proposta della Palmense dove in Promozione troverà gli ex compagni di squadra come Jimmy Frascerra e Matteo Petruzzelli.