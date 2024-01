Mercato. Lombardi al Pontedera e spunta il nome di Contessa

Va bene la vittoria sulla Torres, ma il mercato? Perché gennaio, si sa, è il mese del ritorno in campo dopo le feste, ma anche quello delle trattative invernali. E il Rimini ancora non ha accelerato. Se non in uscita. Quattro cessioni, nessun acquisto per il momento. Di ieri, almeno ufficialmente, quella di Alessandro Lombardi al Pontedera. In prestito fino al termine della stagione, a caccia di quello spazio che in Romagna il centrocampista non era riuscito a ritagliarsi. "Sono molto felice di essere qui – le sue prime parole appena messo piede in Toscana – Arrivo in una squadra che sta facendo molto bene. Spero di integrarmi al più presto per fare un bel finale di stagione tutti insieme. E nel salutare tutti i tifosi spero di dare una mano a mantenere l’attuale posizione di classifica". Dalla Toscana si rientra in Romagna dove le operazioni in entrata continuano ad andare al rallentatore. Magari, per non sbagliare dopo le valutazioni non esattamente tutte azzeccate della scorsa estate. L’incrocio con il Pontedera che avrebbe potuto portare in Piazzale del Popolo il centrocampista Catanese è fallito. Da qualche giorno ha preso casa ad Arezzo alla corte di Indiani. Il giocatore di Reggio Calabria avrebbe fatto comodo al Rimini in mezzo al campo, ma evidentemente anche all’Arezzo che si sta issando vicino alle big del girone. I biancorossi riprendono, così, la caccia. Guardando verso Bari. Pensando ai giovani centrocampisti Faggi e Astrologo. Entrambi in panchina al fianco di mister Marino, ci sono rimasti per tutta la partita contro la Ternana. Senza mettere piede in campo. Il Rimini aspetta e studia la situazione terzini, necessità assoluta per la squadra di mister Troise che sin qui si è arrabattata con diverse soluzioni alternative facendo i salti mortali. Uno il nome nuovo per il pacchetto arretrato. Si tratta dell’esterno di Francavilla Fontana, Sergio Contessa. Giocatore d’esperienza (33 anni, non certamente un under), con tanta serie C nel curriculum sembra pronto a lasciare la Turris (11 presenze in questa stagione). Ma il club di Torre del Greco vorrebbe utilizzarlo come pedina di scambio. Ecco, allora, che nella corsa sembrerebbe favorita la Casertana che ha un paio di difensori che fanno gola alla Turris. Ritornando a centrocampo, spunta il nome del fantasista Gianmarco De Feo (classe ’94).