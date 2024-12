Mercato. Montefano, pressing su Ferretti

Si separano le strade tra il Montefano e l’esterno offensivo Mattia Monachesi, classe 2001. Il giocatore vanta 10 presenze in maglia viola in cui ha segnato 2 gol; su di lui è in pressing l’Appignanese. È sempre più vicino l’arrivo dell’esperto attaccante Daniele Ferretti, classe 1986, che nei giorni scorsi ha risolto il contratto che lo legava alla Fermana e potrebbe accasarsi al Montefano. In carriera Ferretti ha giocato con Civitanovese, Mezzocorona, Bassano, Porto Tolle, Lucchese, Gubbio, Trapani, Avellino, Ravenna, Samb e Recanatese.

In prima categoria la capolista Borgo Mogliano Madal si è rinforzato ingaggiando il centrocampista Loris Lasku, classe 1998, che nella prima parte della stagione ha giocato nel campionato di Promozione umbro, in precedenza ha indossato le maglie di Corridonia, Trodica e Appignanese. In Seconda categoria il Sarnano ha ufficializzato il ritorno dopo diversi anni di Michele Mazzetti che in questa stagione ha iniziato con la Vigor Montecosaro.