Mercato: preso il forte bomber e torna Materni. Pica all’Apecchio

Per la Terza giornata della Coppa Marche di Prima categoria il Peglio è uscito sconfitto per 4 a 3 dal confronto con l’Ostra Vetere giocato a Corinaldo (ha riposato l’Atletico Mondolfo). La classifica finale del raggruppamento vede al primo posto l’Ostra Vetere con 4 punti, il Peglio con 3 e l’Atletico Mondolfo con 1. Passa dunque al turno successivo l’Ostra Vetere. Eliminate tutte le pesaresi.

Mercato. La Viridissima Apecchio (Prima categoria) si rinforza, ufficiale l’arrivo del centrocampista Elia Materni (classe 2002) giocatore dai piedi buoni, ma il club del presidente Pierotti per tramite del diesse Smacchia non si è fermato qui: infatti è dato per certo anche l’ingaggio del bomber (foto) Salvatore Pica, classe 1983 residente a Città di Castello e con un curriculum importante. Pica sarà disponibile dal lunedì con la riapertura del mercato di dicembre. Fino a pochi giorni fa ha militato nel Valdichiana in Promozione dove in 7 partite ha realizzato 5 gol. Salendo di categoria fino ad arrivare in serie D, la Civitanovese ha lasciato libero il centrocampista Duccio Toccafondi (cl 2003). In Eccellenza si sono separate le strade tra l’Osimana e Bugaro.

Ricorso. Bocciato anche dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni il ricorso della Jesina a seguito dell’iscrizione dell’Alma Juventus Fano nel campionato di Eccellenza. Dopo il Tribunale Federale Territoriale e la Corte d’Appello è arrivata ora anche la decisione del Collegio di Garanzia del Coni.

am. pi.