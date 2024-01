Mercato serie C. L’Ancona sta per chiudere con Mondonico. La Vis Pesaro sull’ex nerazzurro e granata Obi

Apre il mercato e le società di serie C sono pronte a mettere a segno i colpi. L’Ancona sta per chiudere con Davide Mondonico, il difensore centrale dovrebbe tornare dal Crotone. Non dovrebbe essere l’unico ritorno: potrebbero esserci quelli di Alex Rolfini e Andrea Delcarro mentre appare più complicata la strada per Alessandro Faggioli dall’Entella. La Vis Pesaro ha messo nel mirino Joel Joel Chukwuma Obi classe 1991, centrocampista con 142 partite in A (quattro stagioni con l’Inter, poi Torino, Chievo, Parma e Salernitana), giocatore quindi di esperienza e tanta qualità. Oltre a Obi piace l’attaccante centrale Francesco Nicastro del Pontedera. C’è da scommettere che la Spal non resterà con le mani in mano e farà di tutto per risalire la classifica: si fanno i nomi di Roberto Inglese e Alberto Paloschi. L’Arezzo ha messo nel mirino il difensore centrale Cristian Shiba del Sudtirol ed ex Pontedera due stagioni fa, il centrocampista Mirko Gori della Triestina e l’attaccante centrale Chtistian Tommasini del Pescara, il cui cartellino è però di proprietà del Pisa. Ma potrebbe esserci un quarto rinforzo, rappresentato da Nicolò Fazzi.