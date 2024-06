Mercato serie D. Il Follonica Gavorrano corteggia l’attaccante Persichini, ma piace anche al Prato

Si è da poco conclusa la stagione del Follonica Gavorrano, una stagione lunghissima per via della finale di Coppa Italia di serie D, e già la società minerari sta sondando il mercato in vista della prossima stagione. Il direttore generale Renato Vagaggini infatti sta valutando alcune figure che possono essere d’aiuto alla squadra di Masi per il prossimo torneo di serie D, ed uno sembra essere un attaccante. Sarà lontano dal Campobasso il futuro di Lorenzo Persichini, punta centrale classe 1999, autore di 2 reti nei 692 minuti giocati con i lupi nella seconda parte di stagione, dopo aver iniziato tra le fila del Forlì, con 3 reti e un assist in 10 partite. Ma per l’ex Nuova Florida e Vis Artena non mancano gli estimatori. Sul di lui ci sono Prato e Follonica Gavorrano. Intanto c’è da attendere la fine del mese di giugno, data in cui i tesserati restano tali e prima della quale nessun giocatore potrà essere annunciato.

In campionato per il Follonica Gavorrano è arrivato il secondo posto nel girone E con 65 punti conquistati in 34 gare e con 18 vittorie, 11 pareggi e 5 sconfitte, 44 gol fatti e 25 subiti (miglior difesa del campionato). Il cammino nei play off si è fermato in semifinale. Adesso non rimane adesso che ricaricare le batterie in vista di un’altra stagione che vedrà il Follonica Gavorrano ancora tra i protagonisti sui campi della serie D, assieme a mister Marco Masi e al suo confermatissimo staff tecnico e sanitario.