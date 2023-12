Mercato. Valfoglia sceglie mister Cicerchia

Il Valfoglia ha un nuovo allenatore: Claudio Cicerchia (l’anno scorso al Villa San Martino). Il contratto è stato firmato nel tardo pomeriggio di ieri. Cicerchia prende il posto di Maurizio Renzi. Il Valfoglia è a +6 sui playout e a -3 dai playoff nel mezzo di una classifica cortissima. Il Fano potrebbe cedere in Eccellenza il centrocampista Dedjon Malshi (cl.2004). Denis Chiesa, difensore centrale (cl 2001), è un nuovo calciatore dello United Riccione. Ex Pistoiese, Reggiana, Montevarchi e Belluno, è già a disposizione del tecnico Riolfo. L’attaccante del Fano Cardinali (2003) ha firmato con il Tolentino (Eccellenza) di mister Possanzini. L’Atletico Ascoli si è preso il difensore Pinto (2001) lasciato libero dalla Pianese (serie D). L’Avis Montecalvo ha svincolato il difensore Aziz e ha ceduto l’attaccante Del Grande al Macerata Feltria, tesserando il difensore Pagano e l’esterno d’attacco Nicolas Albertini. In Prima Categoria (girone B) è saltata la panchina dell’Olimpia Marzocca che era di mister Roberto Barattini. Il Casinina ha ufficializzato l’ingaggio del portiere Belfortini svincolatosi dal Real Altofoglia. Da Casinina va Gallo Football il giocatore Valentino Santi.

am.pi.