Mercoledì amaro per i nostri. E domenica sfide importanti

Intercomunale Monsummano eliminato, Casalguidi ancora in corsa per il passaggio del turno, che si giocherà contro il Valdinievole Montecatini il prossimo 2 ottobre. L’incontro di Coppa Italia di Promozione, andato in scena mercoledì sera allo "Strulli", si è concluso sul 2-2. I primi due gol della contesa si vedono nel primo tempo. Gialloblu avanti con Sellaroli, che elude l’intervento della difesa amaranto, e batte Grasso con un destro liftato. Alla mezz’ora pareggiano i monsummanesi, con Maiorana bravo a sfruttare un’indecisione dei difensori. Nella ripresa si vedono più azioni da gol, ma anche più agonismo. I locali vanno sul 2-1, grazie allo sfortunato autogol realizzato da Varago. Poco dopo gli ospiti pareggiano con Robusto, che corregge in rete un tiro di Massaro. Mandato in archivio questo derby di Coppa, Intercomunale e Casalguidi si preparano per il prossimo match di campionato, con gli amaranto impegnati nel difficile campo del San Giuliano e i gialloblu pronti ad affrontare il Viaccia in quel di Prato.

Brutto ko per la Lampo Meridien, che subisce il poker dal Marginone e viene definitivamente eliminata dalla competizione. Massiccio il turnover: l’attenzione è tutta posta alla partita di campionato di domenica, ai Giardinetti contro l’Urbino Taccola (motivo per cui è stata preservata la formazione che domenica passata ha espugnato il difficile campo di Firenze Ovest). E alla fine dei novanta minuti è arrivata una pesante sconfitta. Un punteggio troppo punitivo per i ragazzi di Magrini, che hanno creato alcune nitide occasioni da rete. Un risultato che complica la vita anche alla Larcianese, che per superare il turno di Coppa dovrà obbligatoriamente sconfiggere il Marginone 2000 a domicilio. Sono a pari merito come punti, ma la squadra lucchese vanta ora una migliore differenza reti.

A proposito di Larcianese, la squadra viola giocherà domenica contro la Pontremolese, fanalino di coda della graduatoria. Ma questo non deve trarre in inganno, infatti la Pontremolese è partita da un meno dieci per una penalizzazione e adesso è già a meno uno: tre vittorie su tre. Una penalizzazione che nacque da un motivato reclamo della Larcianese. Probabile dente avvelenato dunque per una formazione che domenica ha sconfitto per tre reti a zero il Montecatini. La formazione viola è quasi al completo. L’unico dubbio riguarda l’utilizzo del difensore Lo Russo, uscito anzitempo nella gara di domenica.

Il Valdinievole Montecatini, infine, domenica ospiterà il Forte dei Marmi, fermo a quota uno in classifica: l’occasione buona per i biancocelesti per tornare a fare punti e mettersi alle spalle il brutto ko rimediato nell’ultimo turno con la Pontremolese. "Non vogliamo perdere tre partite di fila altrimenti non resterebbe che rincorrere", ha affermato il tecnico Ennio Pellegrini.

Simone Lo Iacono

Massimo Mancini