Mercoledì di coppa per la Larcianese. A Carrara c’è in palio la semifinale

Stasera la Larcianese, reduce dal brillante successo nel derby contro il Lampo Meridien, è impegnata nuovamente. Stavolta nella gara valida per i quarti di finale della Coppa Italia di Promozione, sul campo del San Marco Avenza. La gara si giocherà sul sintetico del "Deste - La Covetta" ad Avenza di Carrara, con inizio alle 19:30. Sarà sfida secca: se il risultato di parità persistesse al novantesimo, seguiranno supplementari e rigori. Le altre squadre ancora rimaste in lizza per aggiudicarsi la competizione sono Belvedere, Centro Storico Lebowski (da queste due uscirà la prossima avversaria in caso di passaggio del turno), Alberoro, Montalcino, Fiesole e Antella. Per questa partita mister Maurizi Cerasa non avrà a disposizione il difensore Matteo Foresta, ancora infortunato. Seconda sfida al San Marco Avenza in dieci giorni: in campionato i marmiferi si sono imposti per uno a zero.

Il Lampo Meridien invece non va. Con la seconda sconfitta consecutiva vede allontanarsi il l’obiettivo di stare nelle prime posizioni. Ma l’aspetto maggiormente negativo di questi due passi falsi è che la squadra non sia riuscita ad esprimersi nel gioco, non creando occasioni da rete, nonostante abbia nella rosa giocatori importanti e di qualità. Il tecnico Magrini avrà il difficile compito di fare rendere al meglio i giocatori di cui dispone. La società ha fatto il suo dovere, rafforzando la squadra nella sessione invernale del calcio mercato. La zona play-off dista due punti: raggiungerla non è impossibile.

Al quarto posto (in coabitazione con il San Piero a Sieve) c’è proprio l’Intercomunale Monsummano, grazie ai tre punti d’oro conquistati nel derby con il Casalguidi. E’ Moncini a decidere la contesa e a far volare la squadra di Matteoni. La possibilità di andare a giocare i playoff non è poi così remota, visto che i monsummanesi sono in serie positiva addirittura da ben sei gare, dove hanno racimolato tre vittorie e tre pari. "I ragazzi vanno elogiati in blocco – dice il diesse Fanucci –. Nonostante le assenze, le squalifiche e i pochi cambi a disposizione, hanno fatto una partita davvero bella. Si è vista tanta voglia, ma anche tanta qualità. Non era semplice contro un buon Casalguidi, segno che siamo sulla strada giusta".

Non è stato un derby felice per i gialloblù, quello giocato allo "Strulli". La prestazione però c’è stata, di buonissimo livello. Le occasioni con Venturi, Mallardo e Ceccarelli erano ghiotte, ma tra sfortuna e imprecisione il Casalguidi non è riuscito a trasformarle in rete. Cresce così il numero dei giorni dall’ultima vittoria conquistata in campionato, arrivata il 23 dicembre scorso contro la Lunigiana Pontremolese. Ma il tecnico Benesperi è tranquillo: "La partita è stata equilibrata, giocata su un campo pesante. Abbiamo creato tante occasioni, senza però sfruttarle. E come succede nel calcio, quando sbagli paghi". I mezzi per interrompere il digiuno, tuttavia, ci sono tutti.

Lo Iacono–Mancini