Mesola campione d’inverno: "Girone super"

Un Mesola incerottato riesce nell’impresa di espugnare Crespellano e vincere con il Petroniano, formazione bolognese in lotta per evitare i play out, protagonista sul mercato di una profonda ristrutturazione dell’organico. Sugli scudi Davo: il bomber arrivato da Copparo si è confermato una sentenza, autore di una doppietta. Una vittoria per niente facile: "E’ vero – ammette il direttore sportivo castellano, Edoardo Biondi – è stato più difficile del previsto. Al di là delle numerose defezioni, ci siamo trovati di fronte a una squadra ostica e con grande fisicità. Sono tre punti d’oro, che ci permettono di chiudere l’anno con il titolo di campioni d’inverno. Sarà pure un titolo platonico, ma per un piccolo paese come Mesola vale tanto: non era mai successo e siamo orgogliosi di quanto raccolto finora, pur sapendo che conta la classifica che avremo alla fine della primavera". Un girone d’andata super, con tante dediche. "Corona anni di lavoro, la gestione di mister Cavallari e di tutto lo staff. Quest’anno abbiamo un gruppo eccezionale e i risultati si vedono". Partita di cartello a Portomaggiore, nel derby di fine stagione tra i rossoneri e la Centese. L’ha spuntata la squadra ospite, che ha vinto con il più classico dei risultati e si rilancia per le posizioni nobili della classifica. "E’ stata una partita maschia – è l’analisi del direttore generale della Centese, Nicola Cappabianca – dal primo all’ultimo minuto. Primo tempo avaro di occasioni, con nostro predominio; nel secondo tempo la Centese è entrata con piglio diverso. Una volta sbloccato il risultato, la partita si è messa in discesa. Nella prosecuzione della gara abbiamo arrotondato il vantaggio con il nuovo acquisto Grimandi. Sono tre punti preziosi, ci siamo rilanciati per la fascia play off, che è il nostro obiettivo minimo". Alla ripresa del campionato, il 5 gennaio, ci sarà il super derby a Casumaro. Visione del derby un po’ diversa da parte di Alessandro Baiesi, direttore generale della Portuense ma anche un grande ex, come giocatore e come dirigente biancoceleste. "Tutto sommato è stata una partita equilibrata, da pareggio. L’autogol sfortunato di Masiero è stato l’episodio che ha cambiato l’inerzia della gara. La Centese? E’ una buona squadra, un po’ come la nostra". Nella lotta per non retrocedere spiccano le vittorie del Consandolo e della X Martiri, 2-1 su MSP e Felsina (in trasferta), mentre niente da fare per il Casumaro, sconfitto di misura a domicilio dal Valsetta Lagaro, secondo in classifica. Ko anche il Masi Voghiera, caduto nel recupero a Bentivoglio. Franco Vanini