Mesola e Centese in casa per allungare. Casumaro in trasferta per uscire dal tunnel

La Centese punta a spegnere il Faro. Contro la squadra appenninica di Gaggio Montano (ore 15.30) i biancocelesti voglio difendere il secondo posto (sia pure in coabitazione con il Lagaro), restare in scia della capolista Mesola e magari approfittare di eventuale passo falso dei castellani. Mercoledì è stata però la squadra di Ciro Di Ruocco a lasciare dei punti per strada, a Trebbo di Reno. La nota positiva è stata il recupero del doppio svantaggio, d’altra parte cuore e grinta non difettano. Nel secondo tempo, un gol strepitoso del giovanissimo Edoardo Fabbri con un tiro a giro aveva riaperto la partita e Bonvicini aveva riacceso i sogni dei tifosi. I "cugini" del Casumaro a loro volta saliranno l’Appennino bolognese, fino a Monte San Pietro, in un delicato scontro salvezza. I rossoblù, dopo le dimissioni presentate mercoledì sera da Manuel Nardiello, saranno senza allenatore titolare, guiderà la squadra il suo vice, in attesa di presentare martedì sera ai giocatori il nuovo inquilino della panchina. Si pensa in grande in riva al Po: il Mesola a parte il pareggio nella partita d’esordio, comunque contro il forte Bentivoglio, da allora ha sempre vinto. Mercoledì sera ha vinto in trasferta contro il Consandolo, oggi pomeriggio potrebbe allungare la striscia positiva con lo Junior Corticella.

Anche la tradizione dice Mesola: "L’anno scorso facemmo l’en plein, vittoria in casa e in trasferta, ma nel calcio il passato non conta – mette in guardia Edoardo Biondi, il direttore sportivo castellano – Sono le partite più difficili, il Corticella non ha niente da perdere, ma nessuno deve commettere l’errore di prendere sottogamba la squadra bolognese. Abbiamo avuto l’esperienza negativa con l’Argentana due anni fa". A rischio Cantelli, sicuri indisponibili Biolcati e Biston. Avversario ben più difficile attende la Comacchiese, i lagunari se la vedranno al "Raibosola" con il Bentivoglio, che precede Gherlinzoni e compagni di un solo punto. Una partita che si prospetta equilibrata, attenzione a Britos e Mezzetti, letali in contropiede. Sfida delle matricole a Porotto, tra i padroni di casa della X Martiri e il Petroniano, che precede i biancazzurri di due lunghezze. Chiudiamo con la Portuense, alle prese con la terza trasferta consecutiva: nelle due precedenti ha totalizzato 4 punti, ha risalito la graduatoria fino ad attestarsi nella colonna di sinistra della classifica, ma segnando con il contagocce. Nell’ultimo periodo ha segnato un solo gol con il difensore Masiero, bomber Melandri ha centrato solo pali e traverse. I rossoneri saranno a Castenaso, reduce dal colpaccio a Casumaro, costato la panchina di Nardiello.

Franco Vanini