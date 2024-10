Mesola lepre del girone, Comacchiese risale. In coda momento duro per Masi e Casumaro

Il Mesola vince di misura anche in casa del Consandolo e consolida il primato in classifica. A Santa Maria Codifiume (il campo di via Napoli, ad Argenta, non ha l’illuminazione omologata) ha vinto di misura e con merito e continua guardare tutti dall’alto in basso. "Sono tre punti preziosi, ottenuti contro una squadra scomoda – afferma Oscar Cavallari – dobbiamo imparare a chiudere prima le partite. Oltre al gol abbiamo costruito altre limpide occasioni da gol con Davo e Allegrucci. Stiamo attraversando un periodo felice, abbiamo raccolto cinque vittorie e un pareggio dall’inizio del campionato e siamo ancora in corsa in Coppa. Siamo sulla strada giusta, c’è lo spirito giusto. Avanti così".

L’allenatore del Consandolo, Andrea Dirani, non cerca alibi: "In campo si è vista una netta differenza, tecnica e fisica, tra noi e loro. Oltre tutto mancando una punta di peso e di esperienza come Colino, non avevo nessuno che tenesse palla e facesse salire la squadra. Complimenti al Mesola, è la squadra più forte affrontata finora. Le tre sconfitte consecutive dopo una partenza positiva? Ha pesato il calendario: abbiamo incontrato squadre più forti della nostra". Vince in rimonta la Comacchiese contro una squadra scomoda e prestante come la Valsanterno.

La classifica comincia a sorridere: "Siamo andati sotto all’inizio per un errore difensivo, poi ci siamo ricompattati e ribaltato il risultato, trainati da Gherlinzoni e Marongiu, autore di una doppietta – sostiene il direttore generale Alessandro Farinelli – Sono tre punti che possono rappresentare la svolta. Domenica in casa c’è il Bentivoglio, uno scontro diretto contro quella che si ritiene il favorito per la vittoria finale. E il Mesola? Quando Cavallari trova la quadratura il risultato prima o poi arriva. Ha costruito una difesa super organizzata e le difese fanno sempre la differenza".

Le dolenti note sono per il Masi, caduto casa ad opera del Lagaro, e del Casumaro, che ha perso in casa lo scontro salvezza con il Castenaso. "Non ci voleva – allarga le braccia capitan Francesco Benini – dobbiamo ricompattarci e ripartire. Anche l’anno scorso abbiamo attraversato un periodo negativo, ma abbiamo saputo reagire". Muove la classifica la Portuense, che raccoglie un punto prezioso ad Anzola contro il Felsina, terzo risultato utile consecutivo; la X Martiri torna a casa con un punto dalla pericolosa trasferta a Bentivoglio, infine pareggio di platino della Centese, che rimonta il doppio svantaggio a Trebbo di Reno.

Franco Vanini