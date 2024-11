Mesola, niente drammi: "Un bagno di umiltà"

La capolista Mesola cade per la seconda volta consecutiva, ma mantiene ancora il primato in classifica, attenzione però alle insidie rappresentate dal Lagaro e dalla Comacchiese, che si sono fatte sotto. I castellani hanno perso contro i valligiani della Valsanterno, che hanno accorciato a 4 i punti di distacco, una sconfitta che brucia: "Ci stava stretto il pari, figuriamoci perdere – è il commento amaro del direttore sportivo Edoardo Biondi – E’ un periodo che gira storto: abbiamo preso un eurogol di Gallinucci e poi il secondo autogol di fila. Manteniamo i nervi saldi, non è successo niente di grave, pensiamo a vincere sabato prossimo il derby con la X Martiri". "Ci eravamo abituati troppo bene – la prende con filosofia il presidente Massimo Modena – la doccia fredda rappresenta un salutare bagno di umiltà. Il mercato? Cerchiamo un attaccante per rimpiazzare Pàttaro". Vittoria centrata in extremis dalla Comacchiese, arrivata oltre il 90’ per merito di Gherlinzoni a spese dello Junior Corticella. "Sembrava una partita stregata – afferma Kevin Centonze, il capitano – nel primo tempo abbiamo preso due legni, prima io una palo e poi una traversa Temporin". Candeloro le ha ritagliato un nuovo ruolo: da mezzala e terzino offensivo. Come si trova? "Non mi fa impazzire, cerco comunque di dare il mio contributo".

Si fa sentire l’indisponibilità di Marongiu? "Era inevitabile, è l’unico che ha colpi per risolvere in qualsiasi momento". Al ’Raibosola’ è arrivato il gol vittoria nel finale, a Casumaro il pareggio, centrato da D’Elia e a Masi Torello un po’ a sorpresa i tre punti dei ragazzi di Lega nel derby con la Portuense. Battuta d’arresto imprevista per i rossoneri, che hanno fatto esordire il nuovo acquisto Sasha Mirontsev, un ritorno, un estroso centrocampista, in grado di ricoprire più ruoli, da esterno offensivo a seconda punta e anche mezzala. La Portuense si è decisamente rafforzata sulle fasce, va in questa direzione l’acquisto anche di Luca Simeoni, un giovane cresciuto nel settore giovanile della Spal poi tanta Eccellenza e Serie D, tra Mezzolara, Cattolica, Del Duca e anche a San Marino.

Torna dalla trasferta a Monte San Pietro a mani piene la Centese, che si è imposta 5-0, con gol di Pirreca, una doppietta di Aiello, poi Bonacorsi e Costantini. Alla X Martiri non è bastata la superiorità numerica per aver ragione di un solido Faro. Sesta sconfitta consecutiva infine per il Consandolo, finito in zona play out, la società sta correndo ai ripari: ci sono quattro giocatori in prova.

Franco Vanini