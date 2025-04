Mesola sfida Valsetta Lagaro: occasione per consolidare il vantaggio in classifica

Sfida d’alta quota per il Mesola, che in riva al Po se la vedrà con il Valsetta Lagaro quarto in classifica. "Per la formazione appenninica è l’occasione di tornare in corsa per i playoff dopo la sconfitta interna con la Centese – dice il presidente castellano Massimo Modena – mentre per noi è l’occasione per consolidare il vantaggio, tenere a distanza la Comacchiese ed estromettere definitivamente il Lagaro dalla lotta per il vertice". Il Mesola avrà il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico e con una classifica migliore. "E’ vero, in teoria avremmo due risultati su tre, ma vogliamo vincere, perché nelle restanti partite il calendario è benevolo, con Masi Torello in trasferta e Monte San Pietro in casa". L’incognita sono le assenze, a cominciare dalla più pesante, quella di Cantelli; indisponibile inoltre Guariento. "Il Valsetta è una squadra scomoda, che si difende con ordine e poi agisce di rimessa appoggiandosi su Ravaglia, coi suoi 202 centimetri di altezza una sorta di pivot per gli inserimenti dei compagni". Derby di grande tradizione a Portomaggiore, dove è attesa la Comacchiese. La bilancia pende dalla parte dei lagunari, anche se all’andata si impose la formazione rossonera grazie a un gol dalla distanza di Braghiroli, al rientro dopo una settimana ai box. "Veniamo da tre sconfitte consecutive, contro una big speriamo di interrompere la serie negativa – è l’auspicio del segretario Marcello Rinaldi – La squadra si è allenata bene in settimana, confortata dalla vittoria dell’andata".

La Comacchiese ha un solo risultato a disposizione se vuole restare attaccata al vagone di testa. "Non ci sono più jolly da giocare – mette le carte in tavola il direttore generale Alessandro Farinelli – abbiamo lasciato per strada qualche punto di troppo e non possiamo permetterci passi falsi. Speriamo che il Valsetta, contro il Mesola, non voglia uscire dai playoff". Mister Candeloro dovrà rinunciare agli squalificati Gordini e Angelini, ma punterà sull’ex di turno, bomber Marongiu. Il terzo incomodo è la Centese, che ha risalito la corrente e conquistato il quarto posto. Al G & G Stadium con il Masi derby dalle opposte motivazioni: punti salvezza per i ragazzi di "Bubu" Cappellari e punti playoff per i biancocelesti. Salteranno la gara Pirreca, Alberghini, Rimondi, Quaquarelli e Fabbri, "ma non deve essere un handicap – sostiene Ciro Di Ruocco, l’allenatore – la rosa è in grado di sopperire alle assenze". Il Casumaro cerca il riscatto sul sintetico di Anzola contro il Felsina dopo il ko interno con il Faro, il Consandolo è affamato di punti salvezza a Crespellano con il Petroniano, infine la X Martiri gioca la seconda consecutiva in casa col Valsanterno.

Franco Vanini