Mezzo Ravenna a Black Duck. Il fondo londinese entra in società

Black Duck, fondo di investimenti londinese nell’ambito calcistico, ha acquisito il 50% del capitale sociale di Ravenna Fc Holding Ltd. La notizia è stata veicolata ieri dalla testata economico finanziaria Dealflower, alla vigilia del match odierno contro il Sasso Marconi (al Benelli fischio d’inizio alle 15, arbitro Ammannati di Firenze, prezzi 34, 22, 16 e 10 euro; diretta web in chiaro sul canale youtube del Ravenna). Il realtà, come ha confermato e precisato lo stesso Ravenna Fc, si è trattato di un mero passaggio formale, peraltro già annunciato a inizio luglio da Ignazio Cipriani, nel corso della presentazione del progetto alla città. Black Duck, costituita il 9 febbraio 2024 da Michele Attisani e Niccolò Maisto, ha scelto il Ravenna come progetto pilota per quanto riguarda l’applicazione dell’intelligenza artificiale in ambito di ‘analisi dati’ sui calciatori. L’algoritmo creato per l’analisi del rendimento dei calciatori attraverso tutta una serie di parametri, ha permesso e permetterà di valutare la scelta dei calciatori, prevedendo il loro rendimento futuro. Intanto però c’è da battere il Sasso Marconi che, in classifica, precede i giallorossi di un punto, soprattutto dopo l’exploit di domenica scorsa contro il Prato (2-1, con due gol segnati in inferiorità numerica). "Affronteremo un avversario tosto – ha commentato mister Antonioli – a cui faccio i complimenti per l’organizzazione di gioco e per come sta affrontando questo campionato da matricola; un avversario che gioca a calcio, con attaccanti velocissimi che attaccano bene la profondità. È una partita che ha tante insidie e tanti pericoli. Chiaro che non dobbiamo avere paura di giocarla. Dovremo mettere in campo quello che sappiamo fare".

Il tecnico giallorosso è tornato sul ko di Pistoia: "Abbiamo analizzato a mente lucida la sconfitta e abbiamo capito quelli che sono stati i nostri errori sotto tutti i punti di vista, non solo tecnici e tattici, ma anche di attenzione e concentrazione. Quei 20’ di calo, hanno condizionato la partita. Una partita dominata nel 1° tempo, ma poi andata male, anche perché non siamo stati bravi a finalizzare, né a rifinire bene l’ultimo passaggio o il cross in mezzo all’area. Di occasioni non ne abbiamo avute tante per rapporto a quanto prodotto". Antonioli, che dovrà rinunciare ancora a Di Renzo e Di Martino oltre al febbricitante Crosariol, ha in animo di cambiare assetto e tornare alle 2 punte: "Se si gioca bene è più facile vincere, ma in questo momento c’è qualcosa da rodare e sistemare. Lo stiamo cercando di fare in allenamento".

La formazione (5-3-2): Fresia; Milan, Onofri, Esposito, Venturini, D’Orsi; Rrapaj, Biagi, Nappello; Lo Bosco, Manuzzi.