Mezzo secolo di passione. Così la festa si sdoppia

Cinquanta anni di storia sono un bel traguardo per una società sportiva, ancor di più se a raggiungerlo sono due realtà del panorama amatoriale calcistico locale, che vanno avanti esclusivamente grazie alla passione di volontari che tolgono tempo alla propria vita privata per permettere a tanti ragazzi del paese di praticare lo sport che amano. A festeggiarli sono stati Massarella e Stabbia, frazioni rispettivamente di Fucecchio e Cerreto Guidi. I primi, al di là di ogni più rosea aspettativa, hanno messo a tavola 160 persone tra giocatori, dirigenti e presidenti che nell’arco dell’ultimo mezzo secolo hanno difeso i colori gialloverdi. C’erano anche alcuni protagonisti degli esordi nel 1974 e sono stati consegnati attestati e premi a tutti i partecipanti. Il tutto in una sala della sede della Contrada vestita a festa.

A pochi chilometri di distanza, qualche giorno dopo è toccato allo Stabbia organizzare una cena celebrativa nel locale circolo: da una mostra fotografica di squadre e ritagli di giornale sulle gesta della società all’esterno a un allestimento interno con le maglie ufficiali e le varie coppe vinte in questi anni. I 230 partecipanti, tutti componenti a vario titolo delle squadre che si sono succedute in questi cinque decenni, si sono potuti gustare anche alcuni video di spezzoni di partite. A fine serata una targa ricordo per tutti.