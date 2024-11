Milan Futuro-Arezzo 2-2, prima rete in campionato di Gucci

Arezzo, 10 novembre 2024 – Un Arezzo a corrente alternata va sotto due volte con il Milan Futuro ma nel finale conquista il pari, il primo in trasferta, trovando il punto del 2-2 con la prima rete in campionato di Gucci. Restano rimpianti per ciò che poteva essere con una prova più attenta e un atteggiamento diverso. Troise in avvio schiera un undici senza punte di ruolo con Gaddini, Guccione, Tavernelli dietro a Pattarello. A partire meglio però è la squadra di casa, che dopo soli sette minuti va in vantaggio: imbucata in area per Longo e botta sotto la traversa del fuoriquota classe ’92. L’Arezzo reagisce subito: Settembrini recupera palla e serve al centro Pattarello, che di tacco mette in porta Gaddini murato da Torriani in uscita. È il preludio al gol che arriva al 27’ con un colpo di testa di Tavernelli su cross di Coccia. La rete dà fiducia al Cavallino, ma gli errori in costruzione e l’arrendevolezza in fase di non possesso consentono ai lombardi di affondare con facilità come al 36’, quando Jimenez punta la porta indisturbato e riporta avanti i suoi con un tiro dal limite che bacia il palo e s’insacca. L'Arezzo è alle corde e in pieno recupero rischia di capitolare per un tiro da fuori di Sandri che si stampa sulla traversa. Serve una scossa ma Troise dagli spogliatoi non cambia nulla e anche in avvio di ripresa i pericoli maggiori li crea il Milan prima col solito Jimenez dalla distanza, poi con Longo, su cui è reattivo Trombini. All’ora di gioco ecco i primi cambi con gli ingressi di Renzi, Mawuli e Ogunseye. E proprio il numero 9 ha due chance colossali, soprattutto la seconda a dieci dalla fine, ma le getta via entrambe. Nel frattempo, era entrato anche Gucci che, invece, a tre minuti dal 90’, segna il pari incornando sul primo palo un corner di Guccione. L’inerzia è cambiata e l’Arezzo sfiora anche il gol vittoria con un sinistro di Pattarello nel recupero. Ma di tempo per tornare alla vittoria, che manca da tre turni, non ce n’era più.

Tabellino

MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Magni, Zukic, Bartesaghi (43’ Paloschi), Ballo Touré (75’ D’Alessio); Malaspina, Sandri, Zeroli (75’ Hodzic); Jimenez, Longo, Traoré (75’ Sia). Allenatore: Marco Bonera.

AREZZO (4-2-3-1): Trombini; Montini, Chiosa, Righetti, Coccia (73’ Gucci); Santoro (63’ Mawuli), Settembrini (63’ Renzi); Tavernelli, Guccione, Gaddini (63’ Ogunseye); Pattarello. Allenatore: Emanuele Troise.

Arbitro: Giorgio Bozzetto di Bergamo (Dell’Arciprete-Pelosi; IV uff. Guitaldi.

Reti: 7’ Longo, 27’ Tavernelli, 36’ Jimenez, 87’ Gucci.

Note: spettatori 300 circa. Recuperi: 4’ + 4’. Ammoniti Chiosa, Tavernelli, Montini, Zeroli, Torriani, Jimenez. Angoli 4-7.