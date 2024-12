Milan Futuro travolto. Rossoneri affondati dalla quotata Ternana. Ora sono penultimi

Nessuna sorpresa, Abate travolge Bonera e conquista il suo “derby del cuore“. Nel giorno dell’atteso incrocio con l’ex allenatore della Primavera il Milan Futuro crolla anche in casa della più quotata Ternana e scivola al penultimo posto. E la zona salvezza si allontana ulteriormente. Bonera, senza Zeroli per un sovraccarico alla coscia destra, conferma l’undici titolare di Coppa Italia. Il Milan approccia la gara timidamente e dopo nove minuti i padroni di casa vanno in vantaggio. Cross di Tito per Casasola che, lasciato tutto libero, batte Raveryre di testa. Sugli spalti intanto gli ultras delle “Fere“ entrano nello stadio solo al 15’, in segno di protesta contro le squadre B. Dopo il gol subito i rossoneri provano a ricompattarsi, ma le occasioni più grandi sono targate Ternana. Al 26’ Curcio coglie il palo dalla distanza e al tramonto del primo tempo Cianci viene fermato dalla gran parata di Raveyre. Nella ripresa il Milan parte meglio, con Longo che manca il pari da pochi passi. Ma nel loro momento migliore i rossoneri si condannano ancora da soli. Al 18’ Zukic pasticcia in impostazione regalando il 2-0 a Cianci. E sei minuti dopo la Ternana chiude i conti col raddoppio di Casasola, di nuovo libero di colpire di testa su corner di Cicerelli. Il Milan torna in campo giovedì sera: recupera col Campobasso.

TERNANA-MILAN FUTURO 3-0 (1-0)

Marcatori: 9’ pt Casasola, 18’ st Cianci, 24’ st Casasola.