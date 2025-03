Milan U23-Pontedera 1-1, Corona riacciuffa i rossoneri

Solbiate Arno (Varese), 15 marzo 2025 – Dopo due sconfitte il Pontedera torna da Solbiate Arno, "casa" del Milan Futuro U23, con un pareggio (1-1) acciuffato in rimonta contro l'ultima della classe.

Dopo un primo tempo privo di emozioni, nella ripresa i rossoneri hanno colpito un palo con Quirini (8') e poi sono passati in vantaggio con una punizione di Bartesaghi respinta da Tantalocchi e spinta in rete da Camporese. Solo dieci minuti dopo i granata hanno però trovato il pari con una inzuccata di Corona (rete personale numero 6) su angolo di Ladinetti. Per la squadra di Menichini, che in classifica è salita a quota 37 punti con sei partite ancora da giocare, prossimo impegno sabato al Mannucci contro l'Ascoli.

MILAN FUTURO U23 (3-5-2): Raveyre; Coubis, Camporese, Bartesaghi; Quirini, Branca (36’ st Minotti), Malaspina, Alesi (28’ st Sandri), Bozzolan (17’ st Omoregbe); Camarda (36’ st Magrassi), Sia (17’ st Ianesi). A disp: Nava, Pittarella, Hodzic, Dutu, D’Alessio, Magni, Traorè, Turco, Zukic, Vos. All. Donatelli (Oddo squalificato).

PONTEDERA (4-2-3-1): Tantalocchi; Perretta (41’ st Sarpa), Moretti, Martinelli, Migliardi; Scaccabarozzi, Ladinetti; Sala (41’ st Pretato), Lipari, Gaddini (15’ st Van Ransbeeck); Italeng (25’ st Corona). A disp: Calvani, Vivoli, Maggini, Espeche, Pietra. All. Menichini.

Arbitro: Maccorin di Pordenone

Marcatori: 28’ st Camporese (M), 37’ st Corona (P)

Note: spettatori 219; ammoniti Coubis, Italeng, Martinelli; angoli 7 a 3