Minerari, parla gabriele kernezo. "E’ necessario mettere in campo, sempre, la determinazione e la cattiveria»

Contro la Fulgens Foligno ha fatto vedere gran parte del suo repertorio: velocità, dribbling, capacità di inserirsi negli spazi. Gli è mancato solo il gol, nonostante il duello ingaggiato con il portiere avversario dal primo minuto di gioco, ma ha servito l’assist che è stato poi rimpallato dai difensori avversari prima di finire nelle mire di Tatti che, in rovesciata, ha realizzato il gol del vantaggio. E ha subìto il fallo da rigore, poi realizzato da Lo Sicco, dopo il passaggio illuminante in profondità che lo stava per mandare a rete. Gabriele Kernezo è stato determinante domenica per il Follonica Gavorrano. "Non era una partita facile da affrontare – sottolinea Kernezo –. Dopo la sconfitta precedente dovevamo ritrovare un po’ di certezze e di morale, ma la squadra è entrata in campo con la fame e la cattiveria giuste, quando si entra con questo piglio è difficile che non arrivino prestazione e risultato. Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister, infatti ci siamo ritrovati tantissime volte davanti alla porta. A livello realizzativo abbiamo fatto forse meno di quello che abbiamo creato. Abbiamo fatto un grande primo tempo, poi le cose sono arrivate da sole. È vero, mi è mancato solo il gol, ma non sono una persona che si impunta, è più importante la vittoria. Poi arriveranno anche le soddisfazioni personali. Serve mettere in campo la determinazione e la cattiveria in tutte le partite, perché tutte le squadre sono ostiche e ti mettono in difficoltà, nessuna è da sottovalutare. Adesso dobbiamo dare continuità, perché siamo una squadra che vuole ambire".