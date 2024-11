Misano-Cervia è il clou

Nemmeno il tempo di rifiatare che, subito, si torna in campo. Domani pomeriggio, alle 14.30, il campionato di Promozione manda in scena le gare dell’undicesima giornata. È la terza gara in 8 giorni e, qualche scoria, potrebbe finire negli ingranaggi, soprattutto delle squadre con la panchina corta. Il match clou di giornata è quello in programma al ‘Santamonica’ di Misano, dove arriva il Cervia United. Entrambe le contendenti sono reduci da un pareggio che ha impedito reciprocamente di conquistare la prima posizione. I padroni di casa si sono fatti raggiungere sull’1-1 in trasferta dal Fratta Terme. La squadra di Davide Montanari è stata invece fermata 2-2 a Castel Bolognese, dove vinceva 2-0 (29’ Barducci e 36’ Brando).

Ad approfittare dei mezzi passi falsi delle rivali, è stato il Bakia Cesenatico che, grazie al 4-1 corsaro di Forlì sul campo del fanalino di coda Edelweiss, ha scavalcato tutti, diventando la nuova capolista a quota 20, davanti, appunto, al Misano (19) e al Cervia United (18). Altra sfida che mette in palio punti pesanti per spiccare il volo è quella del ‘Capanni’ di Savignano, dove il Classe è ospite della Savignanese. Le due squadre sono appaiate al 9° posto a quota 14. Gli umori sono tuttavia opposti. Il Classe è infatti reduce dal successo interno contro il Bellariva grazie alla rete di Scoglio al 17’ della ripresa, mentre i padroni di casa sono usciti sconfitti 2-1 dal match di Riccione. Dal 2005 a oggi è il 15° scontro diretto. Il bilancio parla di 3 vittorie del Classe, 7 pareggi e 4 vittorie della Savignanese. Dalle retrovie intanto comincia ad emergere il San Pietro in Vincoli. L’undici verdeblu, sconfiggendo 2-0 la Stella Rimini (Montemaggi al 13’ del 1° tempo e Santucci al 42’ della ripresa), ha conquistato la terza vittoria nelle ultime 4 giornate, salendo all’11° posto in classifica a quota 13 e allontanando la zona playout, che ora dista 5 lunghezze.

La sfida odierna contro il Diegaro – 4° della classe a quota 17 – è un ottimo banco di prova per capire lo stato di forma. Si gioca sul sintetico di Martorano, in posticipo alle 17. Lo Sparta Castel Bolognese, reduce dal 2-2 col Cervia grazie alla doppietta di Mainetti, è di scena a Bellariva. Si tratta di una sfida delicata. I padroni di casa sono terzultimi a quota 4 e hanno racimolato solo un punto nelle ultime 4 giornate. In fondo alla classifica comincia a farsi pesante la situazione per la Frugesport, penultima a quota 3 e reduce dall’1-5 interno col Diegaro. La formazione massese – peggior attacco (6) e peggior difesa (30) – è attesa dal match interno contro il Riccione, 8° a quota 15. Sugli altri campi: Bakia Cesenatico-Civitella, Forlimpopoli-Fratta Terme, Stella-Verucchio, Santarcangelo-Edelweiss.