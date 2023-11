Mister Antonioli si coccola i suoi. "Partita difficile, bravi i ragazzi. Che reazione dopo la loro rete»

Volto disteso e sorriso compiaciuto, Mauro Antonioli si gode il magic moment e scandisce: "Ci siamo ripresi i 2 punti lasciati a Prato". Il tecnico biancorosso loda i suoi, soprattutto perché "nel momento in cui abbiamo incassato il pareggio, non si sono scomposti; anzi, hanno reagito, andando a vincere la partita". E rivendica: "Questa era una gara molto difficile. Il Sant’Angelo è una squadra forte, molto fisica e disposta bene in campo. Noi avevamo qualche defezione, specie a causa della contemporanea assenza di entrambi gli under del 2005, ma i giovani della juniores sono stati encomiabili: Graziani ha giocato un’ora da veterano e Valentini ha fatto la sua parte; complimenti a tutti e a loro in particolare perché sono stati una bella sorpresa".

Antonioli riconosce le difficoltà incontrate nel primo tempo: "Loro hanno avuto il predominio territoriale e noi siamo stati un po’ timidi, ma qualche ripartenza poteva essere sfruttata. Nella ripresa siamo venuti fuori e penso che la vittoria sia meritata". Sull’inedito abito tattico adottato, il trainer spiega: "Per la prima volta abbiamo giocato dall’inizio con due attaccanti, anche per sfruttare appieno le caratteristiche dei giocatori a disposizione. E i ragazzi hanno risposto alla grande". Splende la classifica: "Vogliamo stare con le migliori – chiosa Antonioli –, consci che dovremo dare tutto, ma anche cha abbiamo margini di miglioramento. Intanto ci godiamo questi risultati".

m. lo.