Mister clementi. "Tante difficoltà, ma che coraggio»

"Credo che abbiamo avuto contro una Samb molto forte, che ci ha messo in grande difficoltà soprattutto nella prima mezzora, non riuscivamo a prenderla, probabilmente anche la mia impostazione della partita non è stata quella giusta, siamo dovuti ricorrere a un cambio tattico in corsa". Lo ammette subito mister Clementi. La sua Vigor ha vinto ma l’ha vista brutta al Riviera. "Credo – è andato avati l’allenatore – che in molti momenti siamo stati vicini ad andare sotto piuttosto che a vincerla, siamo stati molto, ma molto bravi a capitalizzare quello che ci è capitato". Clementi loda i suoi che soprattutto nel momento di difficoltà non hanno mollato. Il sacrificio ha pagato alla fine. "Mi è piaciuta la reazione – ha continuato –. Nel secondo tempo abbiamo fatto anche tanti errori. Nel primo tempo ho visto una squadra impaurita, non abituata a giocare in una cornice così, con imprecisione, poco coraggio. Quando poi siamo riusciti a superare la prima pressione abbiamo fatto male alla Samb. La vittoria per noi è una cosa grandiosa ma merito agli avversari che hanno fatto molto per vincerla. Stiamo attraversando un buon momento, stiamo ottenendo risultati pieni, anche in un periodo in cui l’infermeria non ci dà tregua".