Mister Formisano. "C’è tanta rabbia ma alla squadra nessun rimprovero»

Parte dalla fine, il tecnico della Pianese, Alessandro Formisano, nell’analisi della gara di Pesaro. "Il calcio è questo – dice –: 34 minuti con un uomo in meno non li puoi concedere a nessuno, a maggior ragione a una grande squadra come la Vis. C’è rabbia per come abbiamo preso il gol, sapevamo che Di Paola è uno specialista, fa impressione quante volte abbia cambiato direzione. Lì devi fare una scelta, e siamo capitolati su un tiro dal limite. Il 2-0 è difficile da commentare, eravamo all’arrembaggio".

"Ai miei non rimprovero niente – aggiunge –, fino alla parità numerica eravamo in partita. Ci prendiamo la solidità, l’equilibrio e il modo con cui siamo stati in campo fino all’espulsione, non c’era neanche il sentore di subire gol; ma nel calcio ci sono anche le giocate individuali. Rispetto alla partita con la Torres non è assolutamente un passo indietro, lo è solo in termini di risultato. Nel finale di campionato dobbiamo diventare sicuramente più smaliziati. Intanto un pensiero a Frey".