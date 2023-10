Mister lauro. "Ho visto nei ragazzi la giusta cattiveria. Siamo stati maturi»

È piaciuta la voglia di andarsi a prendere i tre punti, è piaciuta quella “garra”, quella capacità di andare a segnare e battere gli avversari. La Samb ha vinto con merito a Monterotondo e non lascia nulla indietro, nessuna buccia di banana è riuscita a far cadere i rossoblù. "La cosa bella di questa squadra è lo spirito che si sta creando – afferma mister Maurizio Lauro – perché pure dopo il rigore sbagliato ho visto quella cattiveria sportiva di cui abbiamo bisogno". Una Samb spietata. "Siamo stati bravi ad approcciare il match mettendoci la giusta mentalità, il giusto spirito, abbiamo giocato bene quando c’è stato bisogno di farlo. La nostra è stata una squadra matura che ha vinto con merito". Gli eretini hanno giocato, hanno lottato con grande vigore, ma non ce l’hanno fatta a fronteggiare gli avversari. "Il nostro gioco gli ha complicato la vita. I miei ragazzi hann dato tutto, sono stati bravissimi, mi dispiace solo per Martiniello che, dalle prime analisi, dovrebbe restare fuori un po’ di tempo. Speriamo, naturalmente, che non sia così perché perderemmo un calciatore importante". Il discorso si sposta su Alessandro. "E’ il più forte che abbiamo per qualità e carisma. Un giocatore importante – continua Lauro – a cui è mancato solo il gol. Il secondo rigore sbagliato? Valuteremo con lui. Da domani (oggi ndc) cominceremo a pensare al Termoli. Dobbiamo essere bravi non solo ad andare in alto ma a rimanere lassù quanto più possibile". Sull’altro fronte mister Polverini allarga le braccia: "Non siamo andati tanto bene nel primo tempo, forse eravamo un po’ stanchi. Il nostro portiere ci ha tenuto a galla. Nella ripresasiamo stati puniti al primo errore ma la squadra non ha girato come al solito. Cerchiamo un innesto in attacco, servirebbe per il futuro".

f. a.