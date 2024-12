Mister Magrini: "Buona prestazione. Manca poco per il salto di qualità"

Una vittoria, quella sul Follonica Gavorrano, che ha soddisfatto il tecnico del Siena Lamberto Magrini (foto). "Ai ragazzi, prima della partita, ho detto che ci manca poco per fare il salto di qualità – ha spiegato –. E che se non possiamo essere al pari del Livorno, con il Grossetto o con il Seravezza Pozzi possiamo giocarcela. In questo buonissimo campo ho chiesto la prestazione: abbiamo iniziato bene, poi ci siamo un po’ persi, poi abbiamo di nuovo fatto bene a inizio del secondo tempo. Abbiamo sofferto nel finale, ma ci poteva stare. Stavamo vincendo 1-0 e volevamo portare a casa il risultato. Inconsciamente, ma questo accade a tutte le squadre, in quei momenti pensi più a non prendere gol".

"A piacermi di più, oggi, sono state l’attenzione e la cattiveria agonistica su ogni palla – ha proseguito il mister –, anche se non abbiamo giocato bene bene. Ho ritrovato il Siena delle prime occasioni che non subiva tantissimo e vinceva soffrendo. Un aspetto importante: le squadre devono anche saper soffrire. A tratti abbiamo anche fatto delle belle giocate: nei primi quindici-venti minuti abbiamo tirato in porta con continuità, con frequenza, con Boccardi, Galligani, Mastini etc… Sono contento: era una vittoria che ci voleva per non staccarci troppo dalle altre". Anche stavolta fondamentale l’apporto di chi è subentrato. " Ho a disposizione una buona rosa- ha evidenziato Magrini –. Oggi era tornato a disposizione anche Candido, ma ho preferito inserire Farneti che è più strutturato e mi aiuta un po’ di più nella fase di non possesso. Roby ci poteva dare una mano nella gestione della palla in mezzo al campo. Sono contento per Tommaso che è entrato bene, come era entrato bene a Figline. Ha fatto un bell’assist, un bell’inserimento, cose che a me piacciono. Biancon è entrato al posto di Cavallari che ha accusato il solito indurimento al polpaccio, mentre Giannetti è stato utile per tenere la palla". "Il mercato – ha chiuso l’allenatore bianconero –? Alla fine di una bella vittoria non mi sembra giusto parlare del futuro. In settimana, comunque, dovrebbe arrivare il presidente dalla Svezia, ci incontreremo anche con Guerri. Potremo valutare l’innesto di uno, due, elementi di esperienza e un paio di giovani, anche un 2006 per permettere a Giusti di giocare, ma sempre nell’ottica di un equilibrio economico. Rispettare l’equilibrio economico vuol dire voler rimanere nel tempo: ho il massimo rispetto per la proprietà". Angela Gorellini