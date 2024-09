Mister Ridolfi. "All’inizio ci è mancato coraggio. C’è da lavorare sulla mentalità»

"Il primo tempo non mi è piaciuto. Dopo una buona partenza nei primi 15 minuti, abbiamo difettato nell’atteggiamento. Ci è mancato coraggio nel prenderli alti e abbiamo concesso alcune opportunità da calcio piazzato. Nella ripresa invece siamo cresciuti, sia fisicamente che tecnicamente, anche se non abbiamo creato grosse chances. Mi viene in mente infatti solo il colpo di testa di Marino e un tiro da fuori di Rossi". Non è particolarmente soddisfatto Maurizio Ridolfi dopo lo 0-0 del suo Prato con il Lentigione. Il tecnico laniero conferma che la squadra "deve migliorare a livello di gioco e di mentalità. Loro nella prima frazione sono stati anche più brillanti, perché arrivavano spesso e volentieri per primi sulle seconde palle". Fino all’ingresso di Moreo, si è sentita la mancanza di un vero e proprio punto di riferimento in avanti. "Moreo non è ancora al 100%. Quando è entrato ha fatto molto bene. E’ una pedina molto importante - sottolinea mister Ridolfi - Al momento del cambio, ho preferito affiancargli Romairone. Magazzù si è dato da fare, forse ci ha messo meno qualità del solito. Marigosu? Finalmente è rientrato, ha dato quello che ha potuto. E’ un giocatore su cui puntiamo tanto". Se l’attacco non decolla, il reparto arretrato è una garanzia. "La compattezza della nostra difesa ormai è sotto gli occhi di tutti. Sono contento anche di Rossi: ha fatto una buona prestazione, ma può crescere ulteriormente".

Francesco Bocchini