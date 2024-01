Mister riolfo. "Ci è mancata la stoccata vincente»

Nella sua analisi post gara Giancarlo Riolfo si sofferma sul fatto che la sua squadra ha cercato di proporre gioco ma è mancata la stoccata vincente: "Abbiamo battuto una decina di angoli, altre volte ne abbiamo battuti due o tre e fatto gol; potevamo essere più incisivi, però lavoriamo anche per questo". Ci sono molti volti nuovi nella rosa dello United Riccione, Lisai, Diodato e Caponi hanno esordito contro il Tivoli, Riolfo parla così della loro condizione: "Caponi ha giocato con comunità a Pistoia e si allena con noi da una settimana, Lisai aveva un problema all’adduttore e ho voluto preservarlo, Tonelli veniva da due settimane di influenza. Ognuno ha i suoi acciacchi. nella rosa poi cerchi di fare interagire al meglio i calciatori". Si parla ovviamente anche della prestazione in generale: "Fare punti non è mai facile, abbiamo fatto una prestazione valida, solida e volitiva".