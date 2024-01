Mister Serpini. "Abbiamo dato il 120%, ora calma»

Il Carpi ha ripreso la sua corsa, ma nelle parole del dopo gara di mister Cristian Serpini si capisce quanta strada ci sia ancora da fare. "Mi viene da dire che era ora – spiega – che arrivasse una prova con quel carattere che non sempre abbiamo avuto. Andiamo a casa con la soddisfazione di aver dato il 120%, questa è la strada giusta, ma alziamo poco i toni perché dobbiamo restare su questa via e non abbiamo fatto nulla. Oltre al successo sono felice perché non abbiamo preso gol, ma lo ripeto, dobbiamo stare in silenzio perché è solo un piccolo passo". Il Carpi ha provato a giocare palla, poi ha scelto altre strade visto il campo. "Sinceramente non valeva la pena – prosegue Serpini - ogni fraseggio poteva creare un pericolo col campo, c’era da fare una gara cattiva sulle seconde palle e l’abbiamo interpretata bene". Si parla anche dei singoli. "Larhrib ha fatto grande gara in termini quantitativi e qualitativi – conclude - anche Verza che da un po’ non vedevo su questi livelli, ma è inutile fare nomi perché ci aspettiamo il 120% sempre da tutti. La Pistoiese? Recuperiamo Rossi e i due squalificati". Per Nicolò Verza (in foto) una ripresa da grande protagonista. "Sono felice prima di tutto per la vittoria – spiega il terzino - ci siamo rimessi lì con la testa. E sono felice anche per la mia gara, dopo l’infortunio ho fatto fatica a riprendermi. Nel primo tempo abbiamo fatto un po’ fatica, ma con questo campo ci poteva stare, nel secondo tempo abbiamo messo quel qualcosa in più che ci mancava e i tre punti sono molto preziosi. La classifica? Non la guardiamo, pensiamo solo alla Pistoiese". In casa Fanfulla mister Omar Albertini punta il dito sulla ripresa. "Sono arrabbiato – spiega - avevamo fatto un bel primo tempo e poi entriamo in campo nella ripresa e prendiamo gol dopo 18 secondi. Poi ci siamo aperti e loro negli spazi sono andati a nozze col 2-0 e sfiorando anche il terzo".

Davide Setti