Mister Serpini. "Penalty inesistenti. Le finali vanno vinte»

LEGNAGO (VERONA)

Cristian Serpini si gode una vittoria d’oro. "Abbiamo giocato un grandissimo primo tempo – spiga – avevo parlato di finale da giocare e le finali vanno vinte così. Non è stato invece un buon secondo tempo ma non solo per colpa nostra… Ma ci teniamo stretto un successo d’oro, che ci porta a 21 punti con ancora 2 gare da giocare. I due rigori? Sapete che non parlo mai degli arbitri, ma devo fare un’eccezione: il primo rigore non c’è, il secondo è una tentata giocata di Contiliano e se anche la palla finisce sul braccio non è mai rigore. Purtroppo abbiamo rischiato di riaprire la gara, per fortuna Matteo li ha parati e poi siamo stati bravi a chiuderla sul 3-1. Dopo il loro gol abbiamo auto 15’ di paura, sbagliando qualche situazione in fase difensiva sul loro cambio modulo ma contava solo vincere e nel primo tempo abbiamo anche convinto". La gara l’ha messa in ghiaccio Abdoulaye ’papi’ Sall. "Dopo il loro gol abbiamo tenuto bene senza fargli riprendere fiducia. La mia rete? Ho visti che il portiere che esitava a uscire e non ho avuto dubbi". d.s.