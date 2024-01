Mister squalificato. "Presenteremo ricorso, la sanzione mi pare esagerata»

Si è preso un mese di squalifica (fino al 5 febbraio), il tecnico bianconero Lamberto Magrini, dopo l’espulsione rimediata con la Rondinella, nell’ultima partita dell’anno solare 2023, una gara in cui l’arbitro ha tirato fuori i cartellini con estrema facilità. Tradotto, il mister dovrà rimanere fuori sette giornate, sei, considerando che domani i bianconeri osserveranno il turno di riposo. La Robur, però, è pronta a ‘combattere’. "Sapevamo che quest’anno sarebbero state inasprite le sanzioni – ha spiegato il direttore sportivo Simone Guerri –, sia per i giocatori che per gli allenatori. Ma il mister lo difenderò fino alla morte. Presenteremo ricorso per questa squalifica spropositata, nella speranza che la pena possa essere almeno ridotta". "Un mese è un arco temporale penalizzante – ha aggiunto Guerri –. Il mister in panchina è fondamentale". A sostituire mister Magrini sarà il suo vice Gill Voria.