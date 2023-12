Mister troise. "Prestazione di buon livello, è mancato il gol»

Se la fa scivolare addosso con un po’ di fatica la mancata vittoria di Olbia, Emanuele Troise. "Per quello che abbiamo fatto, per come l’abbiamo interpretata – dice l’allenatore del Rimini – avremmo meritato di vincere la partita. Abbiamo aggredito dal primo minuto, nonostante sapevamo che l’Olbia avrebbe cercato di rallentare i nostri ritmi. Mi dispiace perché è mancato soltanto l’ultimo pezzettino: il gol". Quel gol che tante volte ha ’salvato’ i biancorossi, in Sardegna è mancato per una questione di centimetri. "Abbiamo mancato un paio di occasioni importanti, c’è stato il palo colpito da Marchesi – se le ricorda tutte Troise – Ma accettiamo il verdetto del campo e andiamo avanti perché questo è un campionato che non ti aspetta". Meglio guardare il bicchiere mezzo pieno, insomma. "Ci sono tanti aspetti positivi – dice – Uno su tutti il fatto che continuiamo a dare continuità. Ma penso anche al fatto che pure oggi la squadra ha difeso con grande solidità. Non è stato concesso praticamente nulla ai nostri avversari e questo non era scontato. Perché l’Olbia è una squadra che nell’ultimo quarto di campo se ci vai leggero ti può mettere in difficoltà". Quando si parla di obiettivi, occhi sulla classifica, Troise torna a vestire i panni del pompiere. "Guadiamo sempre a breve termine – sussurra – Abbiamo bisogno di punti per consolidare la categoria".