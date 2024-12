Mobilieri Ponsacco: esonerato Macelloni, arriva Tocchini come nuovo allenatore

Atmosfera natalizia riscaldata in casa dei Mobilieri Ponsacco che avvia il girone di ritorno con l’esonero dell’allenatore Massimo Macelloni e del vice Gugliemo Urso ma conferma il resto dello staff tecnico. Stringente il comunicato della società Ponsacchina nell’annunciare la partenza dei mister ai cui ha fatto seguito la gratitudine di circostanza: "Ringraziamo i mister per il tempo trascorso qua e auguriamo loro il meglio per il loro futuro". Certamente l’ultima sconfitta dei rossoblù a Fucecchio ha dato il via alla successione che aleggiava da qualche domenica. I numeri stampano un cammino preoccupante: 14° posto in classifica, su 15 partite (di cui otto in casa) 13 punti, 2 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte. 12 reti realizzate, 16 reti subite, impiegando 25 giocatori compresi gli ultimi arrivati Andreotti e Burato. A far da contraltare al campionato il positivo andamento in Coppa Italia, con la qualificazione alla semifinale avendo eliminato Cenaia, Cecina e Perignano.

"Anch’io avverto la responsabilità di questo terz’ultimo posto – dice il ds Alberto Socci – e prima di esonerare Macelloni abbiamo riflettuto ed atteso più tempo possibile per dare spazio affinché la squadra potesse invertire la rotta, ma il perdurare della situazione ci ha costretto a questa estrema decisione. La mancanza di risultati della squadra è rimasto un fatto inspiegabile per tutti, per i giocatori e per e per lo stesso mister. Ci auguriamo che il cambio del tecnico sia il rimedio universale per dare un nuovo indirizzo alla formazione rossoblu. Abbiamo affidato la squadra a Leonardo Tocchini, ex Montecatini, che avrà come assistenti Luca Besson e Samuele Lensi". "Una decisione presa – dice il presidente Sisti – per non fare troppo tardi, ed i risultati purtroppo dicono che non c’è stata comunicazione fra giocatori e squadra e la scelta del nuovo tecnico avrà questo compito. Ho parlato con il nuovo mister Tocchini, che è cardiologo, mi è piaciuto il personaggio che vive il campo, e si fa sentire nei suggerimenti alla squadra. Dopo i nuovi acquisti Andreotti e Burato siamo attenti a poter ulteriormente rafforzare il nostro organico".

Luciano Lombardi