Mobilieri Ponsacco: sfida salvezza contro Certaldo al Pagni di Peccioli

Ha chiuso il campionato in quart’ultima posizione in classifica la squadra dei Mobilieri Ponsacco archiviando una stagione colma di incertezze tanto da rimediare in extremis di giocare i play out in casa, con la prospettiva che il doppio risultato vittoria o pareggio a fine gara (compresi i supplementari se necessari) significherebbe salvezza. La partita sarà giocata al Pagni di Peccioli il 27 di aprile contro il Certaldo. La squadra, costruita dopo la retrocessione dalla serie D, con le mire di disputate un campionato in tutta sicurezza, ma non è andata così. E ne hanno fatto le spese gli allenatori Massimo Macelloni e poi Leonardo Tocchini. Quindi è tornato per le terza volta Francesco Bozzi.

Missione difficile mister Bozzi? "Ho accettato questo incarico primo per l’amicizia con il presidente Sisti, un persona seria che ci mette la faccia e che da tutto per la società e per la fiducia che ho nella squadra ad oggi sottovalutata".

La scelta del neutro di Peccioli è il suo jolly? "Il campo di Ponsacco è imbarazzante sopratutto per la tipologia dei nostri giocatori. Credo che le due partite giocate a Peccioli con il Viareggio ed il Fucecchio, che abbiamo vinto meritamente, contro squadre che non ci hanno regalato niente, abbiano dimostrato che sappiamo giocare meglio. So bene che la tifoseria non approva, ed è comprensibile ma io devo guardare il mio obiettivo. Può darsi che anche i nostri prossimi avversari siano favoriti dal sintetico ma io devo guardare prima se i miei giocatori si trovano meglio ed hanno un maggior rendimento".

Col Certaldo sarà battaglia? "Conterà molto l’approccio alla gara con tutte le insidie che porta una partita secca e decisiva".

Intanto la squadra sabato ha disputato un‘amichevole al Nicchi Balloni contro il Forte dei Marmi 2015 vincendo 4 a 0.

Luciano Lombardi